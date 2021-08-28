شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل الإلكترونى لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من غدٍ الأحد 29 أغسطس، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التسجيلَ إلكتروني من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو جيد جدًّا.

وطالبت الجامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا.

وشددت جامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحه من خلال الموقع: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage