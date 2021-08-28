شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لخفض درجة طالب الثانوية المتظلم وزيادتها حال الاستحقاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تظلم طلاب الثانوية العامة على النتيجة لا يخفض درجة الطالب بعد التظلم، قائلة: لا يوجد سبب لتخوف بعض الطلاب من خفض درجاتهم فى المواد المتظلمين فيها، متابعة: التظلم هدفه فحص ورق الإجابة وزيادة درجتها حال استحقاقها لكن لا يترتب على فحص ورق الإجابة حرمان الطالب من درجات حصل عليها وتم إعلانها فى نتيجة الثانوية العامة، مشددة على أن كل طالب سوف يحصل على حقه فى التظلمات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها، عدم سداد أى رســـوم (التظلم مجاني) ولا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منـها، ومدة التظلم أسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021م، ويتم تحديـد (المادة أو المواد) المتظلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.