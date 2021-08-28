شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة ملياري جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود الأمنية لمكافحة شتى الجرائم، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (55) متهما، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 27 قطعة سلاح أبيض".

أسفرت الجهود عن ضبط (412) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – الأقصر – قنا – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - أسوان) وبحوزتهم (235 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة – مخدرات – قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (883) قطعة سلاح نارى أبرزها (1 رشاش– 85 بندقية آلية – 137 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 42 مسدس – 618 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 95 خزينة – 1582 قطعة سلاح أبيض)، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط (3) ورش.. ضبط بداخلهما (3 مسدس– 1 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، في ضبط (16) تشكيلات عصابية ، ضموا (46) متهم ، إرتكبوا (77) حادث سرقة متنوعة، وضبط (33) قضية أحداث، وإعادة (2) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (63) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (92) متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (455250) حكم قضائى.. بإجمالى (38385) متهم ، بينها (1811) حكم جناية، و(170597) حكم حبس، و(216830) حكم غرامة، و(64212) مخالفة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1470) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1598) متهم، بينها كمية من مخدر البانجو، وزنت (265٫990 كيلو جرام)، وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (277٫61 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (43٫676 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (16٫163 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( 3٫53 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1٫70 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (117جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر ، وزنت (314 جرام)، و (5050) قرص مخدر لعقار الكبتاجون ، و(18٫863) قرص مؤثر ، و (20٫363) قرص مخدر لعقار الترامادول، وضبط عدد (11) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وضبط (1) قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة (8) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (33٫000٫000– ثلاثة وثلاثون مليون جنيه تقريباً).

وشنت مباحث التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (9353 قضية تموينية متنوعة) ، بينها ضبط (171) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3510 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (473,850 جنيه، وضبط (23) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1040475 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9159) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2401,875) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (404) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (451,254) طن، وكذا ضبط (96) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (18,958) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (79293) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (63٫004٫602) جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى في ضبط (1776) قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (2٫053٫922٫107) جنيه– قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3٫973٫902) جنيه .

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (20) قضية فى مجال مكافحة جرائم ( الإتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال- سوق مال– إختلاس المال العام– بطاقات إئتمان – إحتيال مصرفى– إستغلال نفوذ- غسل أموال – كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (119٫088٫419 جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا واقعة نشل، وضبط (1528) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة)، فيما تمكنت مباحث المصنفات من ضبط (190) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (111) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (عدد من المقاهى والكافتيريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى ،وعدد من محال "بلاى ستيشن وإنترنت كافية" تقوم بإستخدام وبيع ونسخ إسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص)، وكذا ضبط (79) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (596715 كتب دارسية خارجية وكتب تحت التجهيز ومحررات منسوب صدروها لجهات حكومية وغير المسموح بطباعتها خارج المطابع الأميرية وعلب تحت التجهيز لمنتجات غذائية وعلب كرتونية مزورة تحت التجهيز لمنتجات طبية وعلب كرتونية عبارة عن كروت بيانات خاصة بمنتجات).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (362) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1408) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (177) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (82) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (516) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (766) لنش سياحى.

وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (9) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (69) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (280) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتمكنت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك من ضبط (10) قضايا بإجمالى (9) متهمين .. بمضبوطات بلغت (885 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (219838) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (35415 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 3932 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (269 سيارة – 61 دراجة نارية).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6173) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1622) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (9673) أرجيلة، وغلق (5639) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (67438) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (67134) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (304) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.