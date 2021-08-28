شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تدعو القوى الدولية لاحترام سيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس السيسي، رفضه التدخلات الخارجية في العراق، قائلا: "مصر تقف بجانب العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض كافة التدخلات الخارجية، فمصر تدعو القوى الدولية لاحترام سيادة العراق ووقف التدخلات على أرضه".

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: "مصر ستواصل دعم الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق استقرار البلاد، فمؤتمر بغداد فرصة للتشاور والتعاون لمواجهة التحديات".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.