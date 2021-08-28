شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: العراق واجه التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاج السيسي، إن العراق واجه التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب، وشهد العراق تدخلات خارجية متعددة، مؤكدا دعمه الكاملة للسلطات العراقية في مواجهة الإرهاب.

مشيدا خلال كلمته بمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، بالإنجازات المتحققة في العراق، وتمكنه من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش بالمنطقة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.