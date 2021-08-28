شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور العراق القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ792 جنيها للجرام

شهدت أسعار آخر ارتفاع بقيمة 8 جنيهات في مصر بختام تداولات هذا الأسبوع وفق سعر الإغلاق أمس الجمعة، إذ يتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ويصبح السعر المسجل في الأسواق العالمية مستقر عند مستوياتها الحالية حتى إعادة فتح التداول مجددا يوم الاثنين.

العربية للتصنيع تعلن بدء إنتاج اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة بأيادى مصرية

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة انتهت من التشغيل التجريبى لخط إنتاج اللوحات المعدنية، مشيرا أن الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة تونجر الألمانية العالمية، ستبدأ فى الإنتاج الفعلى لخط الانتاج بمقر الشركة بنهاية شهر سبتمبر القادم 2021 بأيادى مصرية بنسبة 100% وخبرة ألمانية، حيث يعد المشروع خطوة ناجحة جديدة ،تؤكد فيها الهيئة العربية للتصنيع ريادتها فى توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز فرص الإستثمار وتعميق التصنيع المحلى فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

جلسة مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء العراقى فى بغداد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، لدى وصوله مطار بغداد، للمشاركة فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الولايات المتحدة تطالب رعاياها المتواجدين عند بوابات مطار كابول مغادرتها فورا

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، من رعاياها المتواجدين في عدد من بوابات مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول مغادرتها فورا .

الرباعة البارالمبية فاطمة عمر تحصد فضية أولمبياد طوكيو

حصدت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر، الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، لتحقق فاطمة عمر الميدالية السادسة لها فى مشوارها الأوليمبي على مدار التاريخ .

الرى: تبطين 2348 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2348 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

الرئيس السيسي يلتقى برهم صالح على هامش مؤتمر بغداد للحوار والشراكة

قالت الرئاسة العراقية، إن رئيس البلاد برهم صالح، استقبل اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر العاصمة بغداد.

الزمالك يكافئ كل لاعب بـ120 ألف جنيه طبقاً للائحة بعد التتويج بالدورى

تقتضى لائحة الزمالك الحالية بحصول كل لاعب بالفريق على 120 ألف جنيه مكافأة التتويج ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفارس الأبيض اللقب بفارق 4 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى، بعدما خاض فريق الزمالك 34 مباراة وحقق الفريق الفوز في 24 لقاء، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 61 هدفا واستقبلت شباكه 21.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور العراق القومى العربى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. إعلانها على موقع التنسيق الإلكترونى غدا

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أنه ستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق بحيث يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح للكلية .

أمين عام الأمم المتحدة يشيد بدور مصر الرائد دبلوماسيا في كافة المحافل الدولية

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدور مصر الرائد دبلوماسيا في كافة المحافل الدولية.