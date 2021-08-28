شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الراحل حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بحضور الخطيب وطارق سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان الراحل الإعلامي للكبير حمدي الكنيسي، من مسجد الحصري بمنطقة 6 اكتوبر، بعد إقامة الصلاة عليه ، وحضر بجانب أسرته وذويه، كل من الكابتن محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين وأعضاء من نقابة الاعلاميين، والنائب مصطفي بكري، والكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وعدد من الإذاعيين وآخرين من الكتاب الصحفيين.

وشارك العديد من المواطنين في صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر.

وكان قد توفي أمس الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكرى.

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضى بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الأسبق إثر إصابته بأزمة صحية ، حيث كان يتلقى العلاج بمستشفي المعادي العسكري.