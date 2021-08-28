شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى لمسجد الحصرى استعدادا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان الراحل الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، إلى مسجد الحصرى بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك استعدادا لإقامة الصلاة عليه وتشييع جثمانه، وحضر كل من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين وأعضاء من نقابة الإعلاميين، والنائب مصطفي بكرى، وآخرين من الكتاب الصحفيين وذويه.

وتوفي أمس الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادى العسكرى.