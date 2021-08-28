محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي على مسنة بمسكنها وسرقتها بالإكراه في الإسكندرية.

تلقي قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من موظفة بالمعاش - مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، يفيد بأنها عقب توجهها اليوم للاطمئنان على صديقتها مسنة - مقيمة بدائرة القسم فوجئت بتوثيقها بالحبال باليدين والقدمين ووجود شريط لاصق على فمها داخل غرفة نومها ومصابة بسحجات وكدمات بمعصم يديها ، وما قررته الأخيرة بأنها صباح ذات اليوم فوجئت بقيام مجهولان بالطرق على باب شقتها وطلبا منها فتح باب السطح المواجه لباب الشقة سكنها بزعم إصلاح كابل "الدش"، وعقب قيامها بفتح باب سطح العقار تعديا عليها وقاما توثيقها بالحبال والشريط اللاصق بالحالة التي عثر بها عليها وقاما بسرقة

مبلغ مالي عملة "أجنبية و محلية، وبعض المشغولات الذهبية وكذا 2هاتف محمول خاصين بها ولاذا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "أحدهم عامل بجراج بالقرب من العقار سكن المجني عليها" – وأصل إقامتهم بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر "العامل" المُشار إليه باتفاقه مع الآخرين على سرقة المجنى عليها مستغلاً طبيعة عمله بالقرب من العقار سكنها وعلمه بكون المجنى عليها مسنة وتقيم بمفردها واحتفاظها بمفتاح سطح باب العقار لديها فقام إثنين من المتهمين بالتوجه لمسكن المجنى عليها وقاما بسرقتها على النحو المشار إليه واقتصر دور المتهم الثالث على التأمين ومراقبة الشارع محل البلاغ خشية ضبطهما، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.