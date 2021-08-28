ضبط 42 قضية.. الداخلية توجه حملات أمنية مكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وتقوم بتوجيه حملات أمنية مكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أيام .

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 42 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 53 متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (13٫775 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (1٫910 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت ( 1 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (75 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (50 جرام)، وكمية من مخدر آيس ، وزنت ( 45 جرام)، وكمية من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – سلاح ناري – طبنجة صوت معدلة – 51 هاتف محمول - 6 سيارات - 10 دراجات نارية - 14 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان).

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات الغير مشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.