حاول الاعتداء عليها جنسيًا.. ضبط المتهم بقتل طفلة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل طفلة بقنا، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، بالعثور على جثة طفلة 10 سنوات، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مُلقاة بداخل زراعات القصب الملاصقة لمحل سكنها، وقد تبين أن الطفلة غادرت محل سكنها وتوجهت للاحتفال بعُرس إحدى الفتيات من جيرانها بالقرية ولم تعود لمسكنها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده بحفل العرس شاهد الطفلة فقام باستدراجها للزراعات بقصد التعدي عليها ولدى محاولته ذلك قامت بمقاومته فقام بدفعها أرضاً فارتطمت رأسها بحجر، وعقب ذلك قام بخنقها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.