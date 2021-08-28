ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بإحدى المستشفيات قبل بيعها بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بإحدى المستشفيات قبل التصرف فيها بالبيع بمدينة نصر.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من الاشتباه في سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، وعثر بداخل السيارة على (مبلغ مالي – كمية من الأدوية خاصة بإحدى المستشفيات).

بمناقشتهم عن مصدر الأدوية المضبوطة بحوزتهما، اعترف أحدهما بسرقتها من المستشفى عمله بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثاني وأيد الثاني أقواله.

باستدعاء إحدى المسئولين بالمستشفى محل عمل أحدهما، تعرفت على الأدوية المضبوطة وأقرت بأنها خاصة بالأقسام الداخلية بالمستشفى وأضافت بعدم سابقة اكتشافها لواقعة السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.