سقوط عصابة التماثيل الأثرية المقلدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية.

أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت في سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وبفحص مستقليهما تم ضبط (طرف أول "4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية") وبحوزة أحدهم 28 تمثال "خشبي ومعدني" مختلفة الأطوال والأحجام وطرف ثان "4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية").

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من خلال قيام (صاحب ورشة جلود مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بإيهام المجني عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع وأنهم كانوا فى سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثاني.

تم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير والذي أقر باقتصار دوره على استدراج المواطنين وإيهامهم بحيازة الطرف الأول لتماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع.

وبمواجهة الطرف الثاني بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.