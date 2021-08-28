الحماية المجتمعية توجه قافلة طبية لسجن القناطر رجال2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن القناطر رجال 2) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.