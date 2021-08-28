شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه باستغلال الأصول واستخدام نظم الرى الحديث بمحطة المطاعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، محطة بحوث المطاعنة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبحوث التطبيقية ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة اراضي مركز البحوث الزراعية.

وقال القصير، إنه تفقد الأراضي المملوكة لقطاع الإنتاج ومحطات البحوث في المطاعنة وطالب برفع كفاءة الأصول وحسن استغلالها واستخدام نظم الري الحديث مشيرا إلى أن مساحة محطة بحوث المطاعنة حوالى 130 فدان وأنشئت عام 1963 لتخدم محافظات قنا والاقصر وأسوان .

ومن جانبه قال الدكتور محمد نوبي مدير محطة بحوث المطاعنة أن المحطة يتم فيها تنفيذ جميع البرامج البحثية للأقسام الفنية المختلفة وايضا تسعى إلى تحقيق أهداف وزارة الزراعة سواء في مجال البحث العلمي واستنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الانتاج او في مجال الخدمات الارشادية من خلال القيام بدور فعال في نقل التوصيات الفنية من خلال الطرق الإرشادية التالية في صورة تجارب تأكيدية وحقول إرشادية وأيام حقل وأيام حصاد وزيارات حقلية وايضا مجال التدريب تقوم محطة بحوث المطاعنة بعقد دورات تدريبية للباحثين للوقوف علي أحدث التقنيات في الزراعة الحديثة.‏