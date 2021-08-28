شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: نستهدف تقليل عبء التعامل مع المخلفات وتشجيع صناعة إعادة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، سلسلة اجتماعات بخبراء البعثة الألمانية لإحدى كبرى الشركات العالمية فى مجال تطبيق نظام " المسئولية الممتدة للمنتج "، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربى، والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطنى وممثلى شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألمانى GIZ.

تأتي تلك اللقاءات في إطار دراسة تطبيق هذا النظام فى مصر وفقا للمعايير العالمية وبما يتلائم مع قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبحث آليات تنفيذه بمدينة الغردقة كنموذج تجريبى لتطبيقه على كافة المحافظات، حيث تم مناقشة آليات التطبيق من خلال توزيع الأدوار والمسئوليات بين أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص فى مصر والجهات الأخرى المشاركة ومنها ممثلى وزارات الصناعة والسياحة وغرف المنشآت الفندقية وغيرها، وفقا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبحث آليات تحفيز القطاع الخاص لتطبيق النظام من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة كوزارات الصناعة والإستثمار والمالية، وإمكانية تأسيس هيئة أو مؤسسة معنية بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب مناقشة معايير اختيار انواع المنتجات التى سيطبق عليها النظام والمنتجات التى يشملها، وأهم النماذج المقترحة لإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، سواء النظام الذى يدار من قبل المصنعين أو من قبل الحكومة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، و ويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف الى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة الى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام.

وقام خبراء البعثة الألمانية بجولات تفقدية بمحافظتى القاهرة والبحر الأحمر لمصانع اعادة تدوير البلاستيك ومنها مصنع بريق للمخلفات بمدينة السادس من اكتوبر ومصنع هيبكا لتدوير المخلفات بمدينة الغردقة (كنموذج تجريبى ) الى جانب التنسيق مع عدة منشآت فندقية وذلك لتفقد سلسلة المنشأت المطلوبة تحقيقا للتطبيق الكامل لنظام المسئولية الممتدة للمنتج بالإضافة الى عقد إجتماع مع العاملين بفرع وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر ومسئولى البيئة بالمحافظة للتوعية والتنسيق بتطبيق هذا النظام.