شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن إطلاق منصة مودة الرقمية للحفاظ على كيان الأسرة بلغة الإشارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، إطلاق منصة "مودة" الرقمية بلغة الإشارة حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصرى دون أى تمييز، وعمل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" خلال الفترة الماضية على تحويل المحتوى الرقمى للمنصة والمكوَن من 21 مقطعا على توفير المحتوى لذوى الهمم من ضعاف السمع والكلام.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى ضمن جهود المشروع فى إيصال الرسائل المعرفية التى تتعلق بالحياة الأسرية لجميع المواطنين، وتمكين الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج والمخطوبين وحديثى الزواج من متحدى الاعاقات السمعية بالمعارف المختلفة التى تتناولها المنصة فى كافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة بدءا من أُسس اختيار شريك الحياة ومفهوم الزواج وخطوات حل المشكلات، بالإضافة لتقديم محتوى توعوى ثرى يؤكد على أهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج.

كما توعّى المنصة بأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة والمُباعدة بين الولادات، وأيضا إلقاء الضوء على الرأى الشرعى فى كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

جدير بالذكر، أن منصة مودة قام بإطلاقها رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى ديسمبر 2019، وهى تُمثِّل نموذجاً للتحوُّل الرقمى فى تناول القضايا المجتمعية، ووصل عدد المترددين على المنصة حتى الاسبوع الاول من شهر أغسطس الجارى 4.267.590 شاب وفتاة.