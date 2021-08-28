شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 26 أغسطس 2021 إلى الخميس المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.