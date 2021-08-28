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الرئيس السيسي يلتقى برهم صالح على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة العراقية، إن رئيس البلاد برهم صالح، استقبل اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أنه من المنتظر مشاركة ملوك ورؤساء وشخصيات سياسية رفيعة المستوى في مؤتمر بغداد.

وبحسب اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد فإن الدول المشاركة هي الأردن وتركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت اللجنة أن المؤتمر سيعقد في بغداد ليوم واحد فقط هو السبت، مشيرة إلى أن مشاركة الدول المدعوة في المؤتمر تمثل دعماً للحكومة العراقية، وسيادة واستقرار العراق.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

الرئيس السيسي ونظيره العراقي

الرئيس السيسي ونظيره العراقي

 

رئيس وزراء العراق يستقبل الرئيس السيسي
رئيس وزراء العراق يستقبل الرئيس السيسي

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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