شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 31 أغسطس انتهاء الموعد المحدد للتحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى فى 31 أغسطس الجارى، الفترة الزمنية المسموح بها لتحويلات الطلاب بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة.

وأضافت الوزارة، أنه يتم اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسى المقبل، على طلاب مرحلة التعليم الأساسى بداية من الصف الثانى الابتدائى حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى المقبل بالمعاهد الأزهرية إلى الصف المناظر بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحمول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التى تقدم للأزهر الشريف على أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر الشريف بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

وتابعت الوزارة: أنه يكون تطبيق شرطة مناظرة السن حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط مع التأكيد على عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، ويكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحمول إليها، ويتم التنبيه المشدد على المسئولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخ واضح وإلا فلن يعتد بطلب التحويل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم " المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة والمدارس الخاصة للغات" النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، موضحة أن الطلاب المستنفذين لسنوات الرسوب عامين فى الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم حق فى التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج " منازل" بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهرى المقيدين فيه.