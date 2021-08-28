شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء العراقى فى بغداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، لدى وصوله مطار بغداد، للمشاركة فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون.

وكان قد وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.