شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يستقبل الرئيس السيسى بمطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار بغداد الدولي.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

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