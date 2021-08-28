شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تعلن بدء إنتاج اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة بأيادى مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة انتهت من التشغيل التجريبى لخط إنتاج اللوحات المعدنية، مشيرا أن الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة تونجر الألمانية العالمية، ستبدأ فى الإنتاج الفعلى لخط الانتاج بمقر الشركة بنهاية شهر سبتمبر القادم 2021 بأيادى مصرية بنسبة 100% وخبرة ألمانية، حيث يعد المشروع خطوة ناجحة جديدة ،تؤكد فيها الهيئة العربية للتصنيع ريادتها فى توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز فرص الإستثمار وتعميق التصنيع المحلى فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الألمانى تضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة مع إمكانية التطوير مستقبلا لتتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وأشار "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية، والتوسع مستقبلا للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية.