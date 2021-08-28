شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على التخصصات وبرامج الدراسة بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لكافة التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة فى الجامعات الأهلية الـ 4 "الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة".

وتشمل قطاعات الدراسة فى الجامعات الأهلية فى قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، وقطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الطبية والصحية وقطاع الدراسات الإنسانية وقطاع الفنون .

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أعلن عن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة فى الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعى 2021/2022، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن هذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات الحديثة؛ لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، وذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة فى كافة مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وأوضح الدكتور محمد شُعيرة منسق الجامعات الأهلية، أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين، ويُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجى الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجى كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب.