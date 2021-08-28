شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنهى المقابلات لاختيار 62 من المتقدمين لوظائف رؤساء المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لحوالى 1610 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات لاختيار 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى، وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة .

وقدم شعراوى خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التى بذلوها خلال فترة إجراء المقابلات لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين للمسابقة بعد توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة، ومد الإعلان الرسمى للمسابقة لمدة شهرين لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين والذين وصل عددهم حوالى 2100 متقدم .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حالياً بالإدارة المحلية وبعض القطاعات الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة .

وقال " شعراوى"، إنه سيتم خلال الفترة الحالية تجميع ورصد التقييمات والدرجات لأعضاء اللجنة العليا للقيادات لكافة المتقدمين للمسابقة والذين انهوا أخر مراحلها بإجراء المقابلات الشخصية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم عقب ذلك التنسيق مع بعض الجهات المعنية بالدولة خاصة الجهات الرقابية تمهيداً للإعلان عن النتيجة والتى من المتوقع أن تكون خلال الشهرين القادمين .

وأشار، إلى أن اللجنة العليا للقيادات حرصت على التعرف من المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على بعض خبراتهم الوظيفية ومقترحاتهم للتطوير سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها أو طرق حل مشاكل وتحديات الإدارة المحلية بوجه عام .

وأوضح، أنه تم مناقشة المتقدمين أيضاً فى بعض الموضوعات الخاصة بالمحليات ومن بينها مواجهة مشكلة القمامة والتطوير الإدارى والتصدى للفساد وتطوير الهياكل الإدارية وعمل الإدارات الهندسية والتحول الرقمى والحوكمة ودعم القطاع الخاص وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

وأكد شعراوى أن جميع المتقدمين الذين أجريت لهم المقابلات الشخصية اجتازوا بعض الاختبارات فى اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، مشددا على ان الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جدير بالذكر، أن الوزارة قد أعلنت عن مسابقة تلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية .