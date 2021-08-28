شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم المؤتمر الأول لمحافظة سوهاج حول تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمكتبه بديوان عام المحافظة ، المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الرى لشئون إدارة المياه و المهندس كمال ميدان رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة سوهاج، لبحث جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي بنطاق المحافظة.

وأعقب اللقاء عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظة سوهاج، وذلك بحضور المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لإدارة شئون المياه، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، والمهندس كمال ميدان رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، والمهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى.

وخلال المؤتمر، عرض ممثلو وزارتي الري والزراعة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.

كما تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة، وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الرى والزراعة ، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

واختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.