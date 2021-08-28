شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة2021.. إعلان النتيجة حتى 13 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل كنترول الثانوية العامة فحص طلبات تظلمات نتيجة الثانوية العامة التى تقدم بها الطلاب خلال الفترة من 21 أغسطس الجارى حتى نهاية الأسبوع الماضى، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإتاحة الاستعلام على نتيجة التظلمات إلكترونيا حتى 13 سبتمبر المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها، عدم سداد أية رســـوم (التظلم مجاني) ولا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منـها، ومدة التظلم أسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021م، ويتم تحديـد (المادة أو المواد) المتظلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.