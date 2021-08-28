​تصل إلى 45 درجة في هذه المنطقة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من السبت 28 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

محمد يوسف

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