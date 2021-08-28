إذا كنت من سكان هذه المحافظات.. انتظر قوافل وزارة الصحة المجانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، اليوم وغدًا للكشف والعلاج مجانًا في جميع التخصصات الطبية.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "القوافل ستجوب محافظات دمياط والغربية والجيزة"، مشيرة إلى إمكانية مد هذه القافلة ليوم 31 أغسطس الجاري.
وشملت التخصصات نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية خدمات الآشعة والتحاليل.