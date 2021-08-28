شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. قائمة المعاهد الخاصة العالية الشعب التجارية وعلوم الحاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التعليم العالى القائمة الكاملة للمعاهد العالية الخاصة المعتمدة فى مصر ، ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة .

وتضم المعاهد: (54 معهد هندسى عالى خاص، 72 معهد على خاص "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهد عالى للغات والإعلام خاص، 18 معهد عالى خاص للسياحة والفنادق، 17 معهد عالى خاص للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلومللعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهد خاص عالى زراعى، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).

وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات:

وتضم (72) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للحاسب الآلى بكينج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبى قير بالإسكندرية

معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر

المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش

معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير – محافظة البحيرة

معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية

المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المعهد الكندى العالى للإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

معهد العجمى العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى برأس البر- محافظة دمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد الدولى للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج

معهد أكتوبر العالى للاقتصاد