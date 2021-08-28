شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. تعرف على التخصصات بكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لبرامج الساعات المعتمدة بكلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة وذلك بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق حتى يتعرف الطلاب علىا لبرامج والأقسام بالكلية ومعاونتهم على اختيار التخصص .

برنامج التنمية العمرانية:

وتشمل المقررات الدراسية مدخل وتاريخ التخطيط العمرانى وجغرافيا عمران ودراسات سكانية وتخطيط أقليم المدن وتنمية اجتماعية وتخطيط إقليمى وتنمية محلية ونظم الإدارة المحلية والتنمية الريفية وتنمية وتخطيط الإقاليم الزراعية وتنمية وتخطيط الإقاليم السياحية ونظم العمران القومى والتنمية المستدامة ومستويات وتخطيط الأقاليم الخاصة، إضافة إلى مقررات دراسية أخرى.

برنامج التخطيط البينى والبنية الأساسيةوتشمل المقررات الدراسية للبرنامج فيزياء وتطبيقات هندسية ومساحة وخرائط وإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والانسان والبيئة وتخطيط بيئى، وتخطيط النقل وشبكات الطرق، وتخطيط بينى, وتخطيط نظم البنية الأساسية وتخطيط إدارة نظم الطاقة وتخطيط وإدارة نظم الأمان البيئي وتخطيط وإدارة التلوث البيئي بالإضافة إلى مقررات آخرى ومشروعات تخرج. برنامج التخطيط العمرانىوأكدت الكلية أن تتبني الدولة في الاونة الاخيرة عدد من سياسات وبرامج ومشروعات الاسكان التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في حل مشكلة الاسكان في مصر، ولعل مشروع الاسكان الاجتماعي أحد أهم مشروعات الاسكان التي تتطلب خبرات متنوعة في مجال الاسكان، بالإضافة إلي المشروعات التنموية الاخري مثل مشروع المليون فدان ومشروع الحي المركزي للمال والاعمال (العاصمة الادارية) ومدينة العلمين الجديدة ومشروع تنمية منطقة المثلث التعديني وتنمية إقليم قناه السويس والتي تتطلب خبرات مختلفة في مجال الاسكان لتتناسب مع البيئة المكانية أو الاجتماعية المتابينة، وتشمل المقررات الدراسية للبرنامج تخطيط المجتمعات الجديدة ونظم العمران واجتماع عمرانى واستعمالات الأراضى وتخطيط المناطق العمرانية وتخطيط المناطق المتخصصة وظيفيا . برنامج التصميم العمرانىوتشمل المقررات الدراسية للبرنامج التصميم المعمارى وتصميم عمرانى وتنسيق المواقع وتاريخ التصميم العمرانى ومنهجيات التصميم العمرانى وحركة المشاه والمدينة، بالإضافة إلى مقررات أخرى. البرنامج الخاص تخطيط وتصميم المدن الخضراءتم افتتاح البرنامج بكلية التخطيط الاقليمي والعمراني بنظام الساعات المعتمدة " تخطيط وتصميم المدن الخضراء، وهو برنامج خلص مدة الدراسة به 5 سنوات ويحصل الطالب باجتيازها على درجة البكالوريس فى التخطيط العمرانى ويصبح عضوا بنقابة المهندسين.