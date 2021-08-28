شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم من الإسكندرية لأسوان ومكاتب الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته أسعار تذاكر قطارات النوم وقيمتها ابتداء من الإسكندرية حتى أسوان، والمحطات التي تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها بعد قرار هيئة السكة الحديد استبدال نظام التذكرة الموحدة بنظام المراحل، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.

2ـ تم تطبيق نظام المراحل في سعر تذكرة قطارات النوم بدلا من التذكرة الموحدة من القاهرة إلى أسوان أو العكس، بحيث يكون كل قطاع من الخط بسعر مختلف.

3ـ يتم حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

4ـ أسعار التذاكر كالتالى:

أولا- الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:

1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه .

- الطفل من اربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيه .

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى :

- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيه .

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.

ثانيا الأسعار من القاهرة إلى سوهاج ونجع حمادي وقنا أو العكس:

1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 575 جنيه .

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 350 جنيه .

- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 300 جنيه .

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى :

- الكابينة المفردة بمبلغ 635 جنيه .

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 380 جنيه .

- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 330 جنيه .

ثالثا الأسعار من القاهرة إلى أسيوط أو العكس:

1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة ب 540 جنيه

- الكابينة المزدوجة ب 310 جنيه

- الطفل من 4 لـ 10 سنوات بـ 270 جنيه

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى :

- الكابينة المفردة بمبلغ 600 جنيه.

- الكابينة المزدوجه بمبلغ 340 جنيه .

- الطفل من 4 الى 10 سنوات بمبلغ 290 جنيه.