حدث ليلاً| تفاصيل اكتشاف أثري جديد بالفيوم.. وحبس ضابط شرطة بالمنتزه لتعديه على محامٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 329 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237385 حتى اليوم.

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النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بقسم أول المنتزه لتعديه على محامٍ

أمر النائب العام" المستشار حماده الصاوي، بحبس ضابط شرطة "بديوان قسم شرطة أول المنتزه" أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

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إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف، إثر تناولهم وجبة فاسدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "علاء.م.ع" 31 عاما، ووالدته "نجاة.ج.ح"، 55 عاما، و زوجته "رشا.ع.ت"، 25 عاما، و بناتهن جنى 4 أعوام، و فرحة 7 أعوام، و ريتاج 3 أعوام، وجميعهم يقيمون قرية طما فيوم بمركز اهناسيا، مصابين بقئ ومغص

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​امتحانات الدور الثاني للثانوية| 6 نصائح من التعليم للطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح لطلاب الثانوية، استعدادًا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب للعام الدراسى الحالي، على تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

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​"تماثيل من المرمر".. مصدر يكشف تفاصيل اكتشاف أثري جديد بالفيوم

أكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للآثار، أن بعثة أثرية، تابعة له نجحت في التوصل لكشف أثري مهم، سيكون حديث مصر والعالم، وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة المكتشفات بشكل دقيق.

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محمود عطية يمنح مصر الفضية الثالثة في بارالمبياد طوكيو

استطاع محمود عطية أن يحصل على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال رجال ميزان 72 كيلو جرام، بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام هذا الصيف في العاصمة اليابانية طوكيو.

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عودة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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بالفيديو والصور.. مراسم تتويج الزمالك بدوري موسم 2020-2021

توج فريق الزمالك بلقب دوري we المصري، مساء الجمعة، بعد نهاية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

واحتضن ملعب بتروسبورت احتفال لاعب الزمالك بلقب الدوري، فبعد صافرة نهاية اللقاء، نزل أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إلى أرض الملعب ليسلم درع الدوري إلى الفريق.

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الزراعة: إنتاج قطن ملون لأول مرة والتوسع فيه المواسم المقبلة

أعلن الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، نجاح تجارب برنامج التربية الخاص بإنتاج "قطن ملون" كبرنامج منفصل، من خلال العمل على التركيبة الوراثية لبذرة القطن، موضحًا أن القطن في الأصل لم يكن أبيض اللون بل ملون.

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ماكرون يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة بغداد؛ للمشاركة في مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة).

وذكرت قناة (السومرية نيوز)، أن طائرة ماكرون حطت في مطار بغداد الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في بغداد مع انتشار كثيف لجهاز مكافحة الإرهاب.

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السودان يتلقى 218 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" مقدمة من فرنسا

تلقى السودان شحنة لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تقدر بـ 218 ألفا و400 جرعة منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية، عبر منصة (كوفاكس)، في إطار ضمان التوزيع العالمي العادل للقاحات كورونا.

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ضربة جوية أمريكية ضد هدف لتنظيم داعش في أفغانستان بعد تفجير مطار كابول

شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على هدف لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ردا على الهجوم الدموي الذي وقع يوم الخميس في مطار كابول.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى بيل أوربان يوم الجمعة إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الهدف، وهو مخطط لتنظيم داعش -ولاية خراسان، قتل في الهجوم الذي شنته طائرة بدون طيار في إقليم ننجرهار بأفغانستان.

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السفارة الأمريكية في أفغانستان تصدر تحذيرًا جديدًا بشأن مطار كابول

أصدرت السفارة الأمريكية في أفغانستان تحذيرا أمنيا جديدا لمواطنيها في مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقالت السفارة في تحذيرها المحدث إنه يتعين على كل المواطنين الأمريكيين في المطار عند بوابة "أبي" والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية وبوابة وزارة الداخلية الجديدة المغادرة على الفور.

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تقرير استخباراتي أمريكي: كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي

كشفت نتائج تقرير استخباراتي أمريكي أن فيروس كورونا المستجد، لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، وأن المسئولين الصينيين لم تكن لديهم معرفة مسبقة بالفيروس، قبل التفشي الأول الذي تسبب في جائحة عالمية.

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مقتل 12 شخصا في انفجارات بمستودع ذخيرة في كازاخستان

أعلنت وزارة الطوارئ فى كازاخستان اليوم الجمعة أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم فى أعقاب سلسلة من الانفجارات فى مستودع للذخيرة.

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موسكو: هجوم مطار كابول هدفه تعقيد الوضع في أفغانستان

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الهجوم، الذي استهدف محيط مطار كابول، محاولة من الإرهابيين لتعقيد الوضع في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- إن روسيا تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الهجوم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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