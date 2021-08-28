شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التفاصيل حول المنشآت الصناعية المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة البيئة على تطبيق إجراءات المتابعة و المراقبة الإلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وفى التقرير التالى نتعرف على آخر المستجدات فى رصد الانبعاثات من خلال الشبكة القومية.

1- تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بمحطة كهرباء عيون موسي الواقعة فى محافظة السويس و ربط (2) وحدة إنتاج ب (2) مدخنة، ورصد كل من، أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية.

2- بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة السويس (15) منشأة ب (62) مدخنة .

3- هناك 84 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة .

4- يتم التركيز على قطاعي توليد الطاقة والنقل فى خطة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

5- إجمالي عدد محطات توليد الطاقة الكهربائية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل 25 محطة، مشيرة إلى استمرار الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات وذلك لإحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى .

6- إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية بلغ (84) منشأة تمثل 382 مدخنة.