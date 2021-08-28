شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة ببنى سويف والسويس × 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة البيئة حالياً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة فى أقرب وقت.

وفى التقرير التالى نتعرف على الإجراءات التى تنفذها الوزارة للانتهاء من البنية التحتية فى محافظتى بنى سويف والسويس.

1- سيتم تسليم عدد من المدافن الصحية بمحافظتى بنى سويف والسويس .

2- تم الانتهاء من المدفن الصحى بسمسطا بمحافظة بنى سويف على مساحة 5 أفدنة، المدفن الصحى بالكيلو 5 بمحافظة السويس والمقام على مساحة 10 أفدنة والتى سيتم تسليمهما للمحافظات خلال الأسبوع القادم .

3- سيتم تسليم المدفن الصحي بسنور لمحافظة بني سويف والذى يقع على مساحة 5 أفدنة ويستقبل المخلفات من مركزى بنى سويف وإهناسيا، وقد تم إعداده تحت إشراف وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة بني سويف، طبقاً للمواصفات المعتمدة من قبل استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

4- يأتى هذا في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفى ظل العمل التشاركى بين الوزارات الفاعلة.

5- يأتي أيضاً ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، و الذى يتضمن غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص الآمن من المخلفات.