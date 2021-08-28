شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. مراحل التقديم لنظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية ، ومن المقرر أن يكون التنسيق للقبول بالجامعات الخاصة يتم من خلال موقع تنسيق إلكترونى وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” مراحل تنسيق الجامعات الخاصة عبر موقع التنسيق الالكتروني وكذلك مواعيد مراحلها .

المرحلة الأولى:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

المرحلة الثالثة:

• تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

المرحلة الرابعة:

• يتم القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.