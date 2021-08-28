شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 65 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطار مرسي علم الدولي لاستقبال 65 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري من المطارات الأوروبية والعالمية المختلفة، وذلك حسب جداول الطيران الموضحة خلال الأسبوع .

وأكد مصدر من مطار مرسي علم الدولي أن هناك زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران لمطار مرسي علم الدولي بواقع 7 رحلات عن الأسبوع الماضي، حيث يستقبل المطار خلال الأسبوع الجاري 65 رحلة طيران والرحلات الداخلية تصل إلى 18 رحلة مصرى، وكذلك 46 رحلة دولية.

وكشف المصدر أن من المقرر وصول 18 رحلة من مطارات التشيك و17 رحلة من أوكرانيا ورحلتين من سويسرا و18 رحلة داخلية وأخرى من المجر.

وتابع، من المقرر وصول رحلات من بيلا روسيا وكذلك ألمانيا بداية من شهر سبتمبر المقبل، مع ارتفاع معدلات الوصول من الدول المختلفة خلال الفترة المقبلة.