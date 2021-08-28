شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات ترشيد استهلاك المياه × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والرى والبنوك على تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية .

وفى التقرير التالى نتعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات ترشيد استهلاك المياه.

1- التحول لنظم الري الحديث يستهدف ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول .

2- المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات.

3- أجهزة وزارتى الرى والزراعة تنظم العديد من المؤتمرات الموسعة بمختلف المحافظات حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث .

4- وزارة الرى طرحت 15 عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي (557) مسقى بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ في 11.28 كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

5- تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.