شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من صغار المستثمرين يسعى لإقامة مشروع صغير، إلا أنه عند التفكير في بدء أي مشروع لابد من تجهيز عدد من الأوراق والمستندات، التي يتم من خلالها البدء في المشروع، وأهمها وأولها هي البطاقة الضريبية والسجل التجاري لكي تقوم بتنفيذ المشروع الخاص بك.

طرق استخراج السجل التجاري من أجل بدء مشروع جديد سواء كان مصنع أو ورشة أو محل أو غيرهم، كما أن أصحاب العقارات والمحلات التجارية، يحرصون على استخراج السجل التجاري لأنه يحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بجميع المجالات التجارية، بتوثيقه في ملف خاص به موجود بوزارة التجارة والصناعة.

كيفية استخراج سجل تجاري.. المستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري

- تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية، أو أي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية لصاحب المنشأة والشركاء إن وجدوا.

- صورة من عقد إيجار للمكان ولابد أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، مثبت به التاريخ أو سند ملكية العقار أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري به.

- إخطار من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء.

- صحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائي".

- طلب مدفوع من الغرفة التجارية، لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.

- صورة من عقد الشركة.

- ولابد من تقديم أصول لجميع المستندات السابقة للاطلاع عليها.

خطوات عليك اتباعها بعد استخراج سجل تجاري

بعد الانتهاء من استخراج البطاقة الضريبية، تقوم مصلحة الضرائب بإصدار خطاب موجه إلى الغرفة التجارية، يفيد بتقديم صاحب المشروع كافة الأوراق المطلوبة، وأنه قد حصل على رقم السجل الضريبي، حينها يتوجه التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها المنشأة بالمستندات التالية:

- خطاب مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.

- صورة من عقد الشركة إن وجد.

- صورة من عقد إيجار أو تمليك محل إقامة المشروع.

- صورة من إيصال كهرباء حديث لا تتجاوز مدته 3 أشهر فقط.

- بعدها قم بتقديم طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة مقابل رسوم رمزية.

- بعد استلام التاجر شهادة مزاولة المهنة، يملئ طلب فتح سجل تجاري من أجل البدء في مشروعه.