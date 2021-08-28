شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية العام الماضى عن إطلاق الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى، حيث دعوة ‏الدارسين من مختلف الدول الأوربية، للالتحاق بها ودراسة مواد مثل علم الألحان ‏والموسيقى القبطية وغيرها‎.‎

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى.





1ـ لماذا تم اختيار هذا الاسم TEACH؟

عندما أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن رغبته في إنشاء مشروع قبطي أوروبي، كان من الضروري إيجاد اسم يعكس طبيعة وأهداف هذا المشروع، ومن هنا جاءت تسمية

TEACH – The European Academy for Coptic Heritage -“الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي” .

2 - ما هي فكرة إقامة أكاديمية قبطية فى أوروبا ؟

تتوسع الكنيسة القبطية بشكل كبير فى العديد من البلدان الأوروبية، فهناك عائلات قليلة سافرت إلى أوروبا منذ حوالى 40 عامًا لاستكمال الدراسات العليا، وبدأت حياة جديدة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وتزايدت أعداد هؤلاء الآن حتى وصلت الى آلاف العائلات المتواجدين فى أكثر من 10 دول أوروبية، يخدمهم 13 أسقفًا وأكثر من 100 كاهن، ومع هذه الزيادة السريعة فى تعداد الأقباط فى أوروبا، أبدى العديد من سكان أوروبا الأصليين أهتماما بمعرفة المزيد عن التراث والثقافة والعلوم القبطية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى إنشاء أكاديمية على الإنترنت تخدم احتياجات الأقباط وغيرهم.

3 - كيف بدأت الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى؟

بدأت الاكاديمية الاوروبية للتراث القبطي (TEACH) كمؤسسة خيرية مسجلة في المملكة المتحدة. وبسرعة كبيرة تم إنشاء الموقع الالكتروني للاكاديمية بواسطة فريق تكنولوجيا المعلومات- IT- في كورال القديس كيرلس-St Kyrel Choir- القبطي الأوروبي، الذين لديهم الشغف الكبير لخدمة كنيستهم. ومع زيادة الطلب على الموقع، تم تصميم دورات دراسية متعددة. بالإضافة إلى ذلك، اصبح هناك حاجة ماسة الى انشاء مكتبة كبيرة تتسع لآلاف المراجع بما في ذلك الكتب ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية. لذلك، وقعنا اتفاقية مع شركة INNUVA IT SOLUTIONS للمساعدة في بناء موقع الكترونى.

4- ما هو هدف الأكاديمية ورؤيتها ؟

تهدف الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي TEACH إلى إيصال معظم العلوم الكنسية والتراث القبطي للأقباط وغير الأقباط في جميع أنحاء العالم في شكل دورات دراسية للمواد بطريقة ثقافية وعلمية عبر الانترنيت، ويعتبركل ذلك فى شكل مراجع مكتبية ودورات أكاديمية، كما تهدف إلى تحقيق الاعتماد الأكاديمي في المملكة المتحدة ليتم الاعتراف بها كمنظمة أكاديمية أوروبية يحق لها منح المؤهلات العليا والدبلومات والماجستير والدكتوراه.

5ـ ما هى محاور التعليم فى الأكاديمية الأورووبية للتراث القبطى؟

قامت الأكاديمية فى العام الدراسى الأول الذى بدأ فى سبتمبر 2020 بتقديم دورات دراسية في العلوم التالية: تاريخ الكنيسة، دراسات العهد القديم، اللغة القبطية، تاريخ الالحان والموسيقى، الدراسات الليتورجيا، الأيقونات القبطية، والمشورة المسيحية.

وستبدأ ثلاث دورات دراسية جديدة في العام الدراسي القادم الذي يبدأ في سبتمبر 2021، وهي علم المصريات، ودراسات المقارنة بين الطوائف، والرؤية الآبائية للكتاب المقدس.





6- ما هو الجديد فى هذه الأكاديمية؟

تقدم الأكاديمية دراسات عبر الإنترنت بواسطة محاضرون مؤهلون تأهيلاً عالياً، وهذه الدراسات مترجمة إلى 4 لغات أوروبية، بالإضافة إلى اللغة العربية. والاكاديمية تقدم أيضاً موضوعات خاصة تم تدريسها كتكملة لما سبق تناوله فى اجتماعات شباب الكنيسة وفى العظات الروتينية.

7– ما هو نظام الدراسة فى الأكاديمية؟

جميع الدراسات والدورات تتم عبر الإنترنت، بما فيها علم الالحان، حيث يقدم فريقنا المتخصص المكون من 25 محاضراً، تعليماً على مستوى عال من الجودة، مع عناية كبيرة فيما يتعلق بدعم الطلاب، بغض النظر عن خلفيتهم العلمية وخبراتهم السابقة. فبينما استهدفت جميع الدورات في العام الدراسي الأول طلاب الدراسات العليا، إلا إننا نعمل على إنشاء دورات جامعية للطلاب الحاصلين على المستوى الاول A-Level / المعادلة لشهادة المدرسة الثانوية. وهناك فريق مكون من 30 متطوعاً إدارياً يهتمون بالجوانب المختلفة لدعم الطلاب.

8 – هل يمكن الإلتحاق بالأكاديمية أون لاين؟

بالتأكيد، يمكن لأي شخص التسجيل إما كطالب يهدف إلى إكمال الدورات واجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات، أو كزائر يحق له زيارة المكتبة الإلكترونية والاستفادة من محتوياتها.

9- فى ظل ظروف جائحة كورونا كيف تعمل الأكاديمية ؟

أكاديمية TEACH لم تتأثر بجائحة كورونا كوفيد- 19 إذ أنها تأسست فى الأصل كمنظمة تعمل عبر الإنترنت.

10 - ما هو حلم الأكاديمية بعد 10 سنوات؟

يقول دكتور ميشيل حنين مؤسس اللأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى أنها تهدف إلى جعل أكاديمية TEACH تعمل كمعهد أكاديمى قبطى أوروبى رسمى على مستوى ومعيار موازٍ للجامعات الأوروبية الأخرى الشهيرة، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع المستوى الأكاديمى لتدريس العلوم القبطية، كما تهدف أيضًا إلى أن تصبح أكاديمية TEACH، أكاديمية إنترنتية تقدم دراسات معادلة لما يقدم فى الحلقات الدراسية الأوروبية التى يدرسها الكهنة والشمامسة ويتخرجون إلى مناصب قيادية فى كنائسهم، مثل الكاثوليك والأنجليكان وغيرها.