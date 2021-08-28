شكرا لقرائتكم خبر عن غدا إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق ظهر غدا الأحد المقبل فى مؤتمر صحفى للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق ومشاركة عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وأكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أن النتائج ستعلن للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى في تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.