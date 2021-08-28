شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بشرى وزارة الزراعة للمزارعين فى الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للموسم الشتوى وتوفير تقاوى عالية الجودة وبأسعار مناسبة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصرى، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم المزارعين .

وفى التقرير التالى نرصد استعدادت وزارة الزراعة للموسم الشتوى.

1- سيتم توفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية.

2- أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين.

3- الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح.

4- جاري حاليا تجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية استعدادًا للبدء فى موسم الزراعة.

5- الزراعة المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو الواتس 01111866710، او الإدارة العامة للتسويق 0235694050.