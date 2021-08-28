شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى قطاع حماية النيل بضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية ، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول آخر مستجدات حملات إزالة التعديات.

1-تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل فى يناير 2015.

2- أجهزة الوزارة تعمل علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات ، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه.

3- تم خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى الآن إحالة ما يزيد عن (7600) قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.

4- تم إزالة 63.388 حالة تعدٍ حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل منذ 2015 تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

5- تم إزالة 5115 حالة تعدٍ في حوالي ثلاثة أشهر فقط.