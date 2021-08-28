شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستهدفات المشروع القومى "حياة كريمة" لتطوير القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف المشروع القومي لتطوير القرى، تطوير وتنمية القرى والبالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطنويتم تحديد القرى وفقًا لعدد من المعايير، من ضمنها:

- انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)

- انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب)

- ارتفاع نسبة البطالة

- ارتفاع نسبة الأمية

- انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية

- انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة

- توفر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.