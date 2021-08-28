شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية" يوجه باستقبال طلبات أولياء الأمور وترتيب المتقدمين إلكترونياً ويدوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا العام شهد الأزهر الشريف إقبالا من الطلاب وأولياء الأمور للالتحاق بالتعليم الأزهرى، مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من خلال التحويل من التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، أو من خلال التقديم للأطفال فى مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائى.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا العام منذ فتح باب التحويل بداية أغسطس الجارى كما هو معتاد، ووفق بروتوكول بين الأزهر الشريف وبين وزارة التربية والتعليم، فقد بلغ عدد المتقدمين للتحويل إلى معاهد الأزهر الشريف أكثر من 33 ألف طالب وطالبة، ومتوقع أن يصل بنهاية هذا الشهر إلى 50 ألف طالب هو وطالبة، وهو عدد كبير مقارنة بالأعوام السابقة، ومقارنة أيضا بالذين قاموا بالتقدم للتحويل من الأزهر الشريف الذين بلغ عددهم 10479 طالبا وطالبة، بينما تجاوز عدد المتقدمين لمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، خلال مرحلة التنسيق الإلكترونى فقط، 300 ألف طلب للأطفال، بزيادة عن العام الماضى بما يقارب مائة ألف طلب التحاق.

وكان الأزهر الشريف قد فتح باب التحويل للطلاب من وإلى وزارة التربية والتعليم، مطلع الشهر الجارى، وفق ضوابط وشروط محددة بروتوكولية بين الأزهر والتربية والتعليم يجب توافرها ؛ أهمها أنه يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى من الطلاب المنقولين للصف الثانى الابتدائى، والطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى 2021 / 2022،جواز التحويل بالمرحلة الثانوية بجميع صفوفها، ويكون التحويل من خلال امتحانى لطلاب صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية الراغبين فى التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية فى حفظ القرآن الكريم شفوية على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن سبعين فى المائة، وخلال تلك الفترة منذ فتح باب التحويل تقدم ما يزيد على 33 ألف طالب بطلب تحويل للالتحاق بالمعاهد الأزهرية .

وبناءً على زيادة المتقدمين للالتحاق بالتعليم الأزهرى، واستيعابه لجميع الأطفال الراغبين فى الالتحاق برياض الأطفال الأول الابتدائي)، واستيعابا لمن لم يتقدم بالتنسيق الإلكترونى بالمعاهد ذات الكثافة المنخفضة، فقد تم إصدار توجيه للمناطق الأزهرية بتجميع طلبات الأطفال الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الأزهرى من غير المتقدمين للتنسيق الإلكترونى، ويتم ترتيب المتقدمين من السن الأكبر إلى الأصغر وتوزيعهم على الإدارات التعليمية ؛ بحيث يتم تسکينهم فى المعاهد ذات الكثافة الأقل مع الالتزام بالكثافة المقررة فى ضوء تعليمات رئيس القطاع فيما يخص جميع المعاهد ومعاهد الجودة، فى اجتماعه مع رؤساء الإدارات المركزية، مع مراعاة من لهم إخوة بالمعهد .

كما وجه رئيس القطاع كلا من مديرى الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية بالمحافظات باستقبال طلبات أولياء الأمور وترتيب المتقدمين (إلكترونياً / يدوياً) بحيث لا يوجد طفل بالمرحلة الأقل أكبر سنا من طفل يلتحق بالمرحلة الأعلى وحال وجود ذلك تقع المسئولية على مدير الإدارة التعليمية، مع التأكيد على ألا يتم إحالة أى طلب لقطاع المعاهد الأزهرية أو توجيه أولياء الأمور إلى ذلك لعدم تحميلهم المشقة وعناء السفر، خاصة أن جميع الإجراءات تتم فى المناطق الأزهرية .