شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الإعلامى حمدى الكنيسى اليوم من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع اليوم السبت، جنازة الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان قد توفي مساء أمس الجمعة الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكرى.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه من المقرر تشييع جثمان الفقيد اليوم السبت من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضى بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الأسبق إثر إصابته بأزمة صحية ، حيث كان يتلقى العلاج بمستشفي المعادي العسكري.