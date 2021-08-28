شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد مصر قادر على التحديات.. الرئيس السيسى فى قمة العشرين للشراكة مع أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنوياً، برئاسة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشريكة بالمبادرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا، يأتى فى إطار ما تمثله من محفل عالمى هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة للتعريف بالإنجازات التنموية التى تحققت فى مصر على مدار السنوات الماضية.

ومن أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا:

الرئيس السيسى فى قمة العشرين للشراكة مع أفريقيا

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