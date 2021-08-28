النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بقسم أول المنتزه لتعديه على محامٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام" المستشار حماده الصاوي، بحبس ضابط شرطة "بديوان قسم شرطة أول المنتزه" أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي، السبت، أنها استمعت إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام.

وطلبت النيابة العامة الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها؛ تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.