الزراعة: إنتاج قطن ملون لأول مرة والتوسع فيه المواسم المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، نجاح تجارب برنامج التربية الخاص بإنتاج "قطن ملون" كبرنامج منفصل، من خلال العمل على التركيبة الوراثية لبذرة القطن، موضحًا أن القطن في الأصل لم يكن أبيض اللون بل ملون.

وقال مسعد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المعهد نجح في فصل 4 ألوان حتى الآن "البني الغامق والفتاح، والأخضر، والبني المحمر"، مشيرًا إلى أن هناك طلب كبير على سوق الأقطان الملونة.

وأضاف مدير معهد القطن، أن خصائص القطن الملون لا تختلف كثيرًا عن الأبيض من حيث الخصائص الإنتاجية والمقياس، ولا يوجد اختلاف في تكلفة الزراعة أو المياه المخصصة للزراعة بين النوعين.

ولفت مسعد، إلى أن دول مثل الهند والصين بدأت بالفعل في تصدير القطن الملون، وأصبح له سوق عالمية، مضيفًا: "بالتالي نعمل على ان نكون رواد في القطن، خصوصًا أن المنتج المصري لا يمكن منافسته من حيث الجودة".

وأشار مدير المعهد، إلى أن التجارب نجحت على مساحة فدان، مضيفًا: "القطن الملون جذاب للمستثمرين في قطاعي الملابس والسياحة".