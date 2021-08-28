شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سنمنع وصول أى مساعدات مالية للأفغان عبر طالبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن حركة طالبان لا تسيطر على أى جزء من مطار كابول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن حركة طالبان غير مسؤولة عن أى عمليات فى مطار كابول، موضحة أن اللاجئين الأفغان سيبقون فى القواعد الأمريكية حتى إنجاز تأشيراتهم.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أنه جرى مسح أمنى لجميع اللاجئين الأفغان الذين وصلوا الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن القيادة العسكرية الشمالية تستعد لاستقبال 50 ألف لاجئ أفغانى، ونفحص كافة تأشيرات الأفغان الذين خدموا مع القوات الأمريكية.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية: سنمنع وصول أى مساعدات مالية للأفغان عبر طالبان، متابعة: نبحث مع الشركاء شكل العلاقة الدبلوماسية مع طالبان، ونحث الدول الأخرى على قبول أكبر عدد من اللاجئين الأفغان.